Cựu nữ cảnh sát ‘rút ruột’ hàng tỷ đồng của Công an TP.HCM

Theo truy tố, bị cáo Hương nguyên là cán bộ Đội Dân vận, phụ trách công tác kế toán của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an TP.HCM (Phòng Phong trào).

Lợi dụng vị trí công tác, Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn làm giả thủ tục tạm ứng tiền khen thưởng của Phòng Phong trào. Bị cáo tự ký hoặc phô tô chữ ký của lãnh đạo Phòng Phong trào trên các giấy đề nghị tạm ứng, cắt ghép, phô tô các quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Công an TP.HCM, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, để nộp cho Phòng Tài chính Công an thành phố.

Khi Phòng Phong trào có quyết định khen thưởng thực tế, bị cáo chỉ lấy tiền tương ứng trên quyết định khen thưởng giao cho thủ quỹ đơn vị để cấp phát. Cuối mỗi quý, Hương tiếp tục giả chữ ký hoặc phô tô chữ ký của lãnh đạo Phòng trên biên bản đối chiếu công nợ gửi về Phòng Tài chính.