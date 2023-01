Cứu người phụ nữ 63 tuổi vắt vẻo trên cột điện cao 25m

Chiều 25/1, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) xác nhận với Zing cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công người phụ nữ leo lên cột điện cao 25m.

Nạn nhân được xác định sinh năm 1960, tuy nhiên, nhân thân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Cụ thể, vào khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ leo lên cột điện cao thế tại ngõ 146, đường Đoàn Kết (Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội).