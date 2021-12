Cứu nạn kịp thời 11 ngư dân trên tàu cá sắp chìm

Your browser does not support the audio element.

Sáng 5/12, tàu SAR 412 đã đưa 11 thuyền viên và lai dắt tàu ĐNa 91069 TS về đến Đà Nẵng an toàn. Toàn bộ nạn nhân đều có sức khỏe bình phục, tinh thần phục hồi ổn định và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trước đó, vào lúc 5h ngày 4/12, khi đang hành nghề trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, tàu ĐNa 91069 TS gồm 11 thuyền viên do ông Phan Minh Khoa (sinh năm 1983, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng xảy ra sự cố máy chính, gãy trục láp, rơi chân vịt khiển tàu mất khả năng điều động.

Ông Khoa cùng các thuyền viên sau nhiều giờ nỗ lực vẫn không thể khắc phục sự cố.