Cứu nam thanh niên ngừng tim có tiền sử hút thuốc lá từ 14 tuổi, ngày 1 bao

Sau khi suýt chết, anh H khuyên các bạn trẻ nên từ bỏ thuốc lá khi chưa có thói quen hút thuốc. Ảnh: P.C

34 tuổi, 20 năm hút thuốc

ThS-BS Nguyễn Ngọc Quân, phòng Cấp cứu nội nhi- Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công, cứu sống một bệnh nhân nam tên H, 34 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội bị nhồi máu cơ tim trên nền hút thuốc lá lâu năm.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành, quả tim không co bóp được. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ được chẩn đoán trong vòng 10-15 phút và chuyển ngay sang phòng can thiệp thành công. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân có biểu hiện ngừng tim và được sốc điện thành công.