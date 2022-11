Cựu idol Kpop tiết lộ cách thần tượng giải quyết hàng núi quà của fan

Theo Soobin, các thần tượng sẽ chỉ xem xét việc tặng lại quà cho bạn bè trong trường hợp có quá nhiều món quà trùng lặp nhau.

Your browser does not support the video tag.

Các thần tượng luôn cố nhận thư tay của fan mỗi khi có dịp xuất hiện

Nhìn chung, có vẻ như đối với phần lớn thần tượng, những món quà quý giá nhất lại là những thứ không tốn tiền. Ngày nay nhiều công ty quản lý cũng đã thông báo ngừng nhận các món quà có giá trị vật chất và chỉ chấp nhận cho idol nhận thư viết tay từ người hâm mộ.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet