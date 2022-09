Cứu hơn 100 người thoát khỏi khu vực bị nước lũ cô lập

Hơn 100 người dân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn (Ảnh: MN).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, công tác cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn do trời liên tục đổ mưa to, nước lũ sông Bùi dâng cao, chảy xiết. Các chiến sĩ cứu hộ phải vượt mưa lũ, sông sâu trong đêm khuya để tiếp cận người dân.