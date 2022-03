Cựu học sinh chuyên Anh làm Giáo sư Viện Hàn lâm Hải quân Hoa Kỳ

Nhưng sau 2 năm làm việc với mức lương rất tốt, Duy lại quyết định từ bỏ để quay lại với con đường học hành.

Trải lòng về câu chuyện của mình, ở lần rẽ hướng thứ nhất, Duy cho rằng đôi khi có những áp lực làm mình phải theo đuổi một ngành học hay công việc nào đó dù không thích. Nhưng với Duy, bài học anh nhận được là “nếu như không được sống với đam mê của chính mình thì bạn sẽ mất đi nửa cuộc đời”.

Ở lần 'bẻ lái' thứ hai, Duy nói có một người ảnh hưởng lớn đến anh, hiện đang làm hiệu trưởng của một trường đại học.

“Thầy đã học đến năm cuối cùng của bác sĩ nhưng vẫn bỏ để có thể theo học tiến sĩ ngành Industrial engineer ở Penn State. Những câu chuyện đó rất nhiều ở Mỹ.

Mình còn nhớ câu nói của thầy từ năm 2015, lúc đó mình rất lo lắng khi dự định đổi ngành. Thầy đã nói đúng một câu: “If you are good, you are good”. Đó là cái tư duy mà mình nghĩ rằng chúng ta nên có, vì nhiều người thường không có đủ can đảm để thật sự làm”.

Anh Duy trong vai trò giảng viên

Tất cả những thứ đó chính là động lực để Anh Duy xây dựng website tư vấn về những cơ hội học tập và nghiên cứu ở Viện Hàn lâm Hải quân, và những cơ hội với bậc đại học và sau đại học ở Hoa Kỳ.

“Mình đủ tự tin để chia sẻ câu chuyện tới những bạn đã từng ở trong vị trí giống như mình, đã từng có sự phân vân lo lắng nhất định như mình. Mình cũng muốn làm cầu nối để có thể giúp các bạn hòa nhập nhanh hơn với nước Mỹ. Mong muốn của mình là đem đến cho sinh viên và cả những ai tiếp xúc với mình một chữ thôi, là “can đảm”.

Vì mình đã từng là một người chưa có đủ dũng cảm để đưa ra những quyết định mà đáng lẽ phải đưa ra sớm hơn. Mình muốn chia sẻ để mọi người đỡ mất thời gian để đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp. Lẽ dĩ nhiên, có một số bài học mà ai cũng phải tự học cho riêng mình”.

Dương Trần Anh Duy, sinh năm 1990, Thành viên của Ủy ban bổ nhiệm của Trường Kỹ thuật Purdue 2021 Học bổng cho Luận án tiến sĩ xuất sắc 2021 – Bilsland Dissertation Fellowship (35.000 USD) Giải thưởng ưu tú lĩnh vực giảng dạy 2019 – Magoon Excellence Teaching Award Thành viên danh dự của Purdue Institute of Integrative Neuroscience 2018. Học bổng nghiên cứu sinh tiềm năng bậc tiến sĩ 2017 - Ross Doctorate Fellowship (220.000 USD) Thạc sĩ ưu tú của Western Michigan University 2017 Học bổng Kellogg dành cho sinh viên kỹ thuật 2014 Top 5 sinh viên cử nhân xuất sắc (Magna Cum Laude) Western Michigan University 2014 Học bổng Toán học Fred E. Beeler 2013 Học bổng Toán học Theodora Quick Mathematic 2011

* Assistant professor thường được dịch là GS kiêm nhiệm/GS trợ lý nhưng những người giữ chức vụ này không phải là phụ tá cho giáo sư nào cả, mà họ là những nhà khoa học độc lập.