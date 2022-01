Cứu hộ số lượng lớn động vật hoang dã nhóm nguy cấp, quý hiếm

Your browser does not support the audio element.

Ngày 10/1, đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, trong vòng 3 ngày (từ ngày 6 đến 8/1), Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia đã tiếp nhận 115 cá thể rùa thuộc 6 loài, một cá thể cầy vòi mốc, 2 cá thể rồng đất và 4 cá thể tê tê java.