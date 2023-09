Cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM nhập viện trước ngày hầu tòa

Quá trình điều tra, ông Tân kêu oan. Ông Tân khai biết Công ty Huy Hoàng chưa đủ vốn tự có 30% và còn một số hạn chế nhưng xét thấy lĩnh vực sản xuất chip điện tử đang được nhà nước khuyến khích, hiệu quả đối với kinh tế - xã hội cao... nên đánh giá dự án đạt. Ngoài ra, ông Tân cho rằng việc xét duyệt cho Công ty Huy Hoàng vay hàng chục tỷ đồng là đúng theo quy định.

Đối với ông Nguyễn Trọng Vũ (Giám đốc Công ty Huy Hoàng), đã xuất cảnh qua Mỹ từ ngày 24/5/2011 (ông Vũ có quốc tịch Mỹ) nên ngày 6/2/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định truy nã. Đến tháng 4/2017, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được ông Vũ sẽ xử lý.