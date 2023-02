Cựu giám đốc Sở GD Quảng Ninh nhận lại quả 4,5 tỷ đồng khi đã về hưu

Cơ quan điều tra làm rõ tổng giá trị của 6 gói thầu mua sắm thuộc 6 dự án là hơn 636 tỷ đồng . Tuy nhiên, do không đủ căn cứ xác định hậu quả thiệt hại của 4 dự án (từ năm 2016 đến 2018), cơ quan tố tụng chỉ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bị can tại 2 dự án mầm non và dự án tiểu học năm 2019. Tổng giá trị 2 gói thầu mua sắm này là hơn 323 tỷ đồng . Với sai phạm của 15 bị can, cơ quan điều tra xác định hậu quả thiệt hại của vụ án là trên 80 tỷ đồng .

Bản kết luận điều tra dẫn lời khai của bị can Vũ Liên Oanh rằng sau khi thực hiện các dự án trên, bà này đã tạo điều kiện để NSJ và các công ty liên quan trúng thầu, nên bị can Nga nhiều lần đến gặp cựu giám đốc Sở GD&ĐT và đưa tổng số tiền 14 tỷ đồng để cảm ơn.

Theo đó, khoảng cuối năm 2016 đầu năm 2017 (sau ngày 23 tháng Chạp năm 2016), bà Nga đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh đưa cho bà Oanh một tỷ đồng. Cuối năm 2017 đầu năm 2018 (khoảng sau ngày 23 tháng Chạp năm 2017), bà Nga tiếp tục đến sở đưa bà Oanh 3,5 tỷ đồng .