Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa lĩnh 4 năm tù

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hằng (cựu Giám đốc Sở) 4 năm tù; Nguyễn Văn Phụng (cựu Phó phòng Kế hoạch tài chính) 3 năm 6 tháng tù; Bùi Trí Thức (cựu chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính) 3 năm tù; Lê Văn Cương và Trịnh Hữu Nghĩa (đều cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính) 3 năm tù.

Đối với 7 bị cáo là người doanh nghiệp, nhà thầu, HĐXX tuyên phạt Lê Thế Sơn (Giám đốc Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa) 4 năm tù; Đặng Xuân Minh (Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá BTC Value) 24 tháng tù; Nguyễn Quốc Việt (thẩm định viên Công ty CP thẩm định giá BTC Value) 27 tháng tù; Hồ Thị Sáu (Giám đốc khối thẩm định Công ty CP thẩm định giá BTC Value) 15 tháng tù; Nguyễn Duy Linh (Giám đốc Công ty Nam Anh) 24 tháng tù; Bùi Việt Long (Phó phòng kinh doanh Công ty Hoàng Đạo) 24 tháng tù.