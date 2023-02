Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên giúp doanh nghiệp 'thổi giá' ra sao?

Tuy nhiên, việc mua sắm thiết bị dạy học của Sở GD&ĐT Điện Biên không chỉ có những sai phạm tại giai đoạn đấu thầu mà còn ở giai đoạn tiếp theo. Theo cáo trạng, sau khi trúng thầu, công ty của Đinh Văn Hữu đã bán các thiết bị này với giá cao hơn so với giá trên thị trường. Cụ thể, công ty của Đinh Văn Hữu đã bán các thiết bị với giá cao hơn từ 20 - 25% giá gốc đã báo giá cho Sở GD&ĐT Điện Biên.

Cơ quan tố tụng xác định, với những sai phạm tại 2 gói thầu này, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên ,Nguyễn Văn Kiên và các bị can khác đã gây thiệt hại của Nhà nước tổng số tiền 7,5 tỷ đồng.

Sai phạm xảy ra tại Sở GD&ĐT Điện Biên.

Kết quả điều tra cho thấy, trước Tết Nguyên đán năm 2020 và năm 2021, Đinh Văn Hữu đã đến nơi làm việc của Nguyễn Văn Kiên để “tri ân” vị này với tổng số tiền 600 triệu đồng. Quá trình điều tra, Kiên đã nộp khắc phục hậu quả của vụ án số tiền 2 tỷ đồng. Bị can Đinh Văn Hữu nộp khắc phục hậu quả 1,3 tỷ đồng. Các bị can khác được xác định đã nộp khắc phục số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, bị can Đinh Văn Hữu giữ vai trò khởi xướng. Bị can Nguyễn Văn Kiên là người thực hành tội phạm với vai trò tích cực. Các bị can còn lại thực hành và giúp sức.

Viện KSND tỉnh Điện Biên cáo buộc, bị can Nguyễn Văn Kiên, Đinh Văn Hữu, Trịnh Mạnh Cường, Nguyễn Quang Tuyến, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.

Việc này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của những người học sinh tại Điện Biên. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng liên quan đến vụ việc này.

(Nguồn: Tiền Phong)