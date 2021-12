Cựu Giám đốc Sở Du lịch đi chơi golf xin nghỉ hưu sớm

Your browser does not support the audio element.

Chiều 31/12, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định - đã ký quyết định về việc nghỉ việc chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1963, ngụ TP Quy Nhơn) là chuyên viên của Sở này, được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Đáng nói, ông Dũng từng là Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định từng bị miễn nhiệm chức vụ do đi chơi golf giữa mùa dịch.