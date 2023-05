Cựu giám đốc là 'quân xanh' trong đại án AIC tiếp tục bị khởi tố

Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội. (Ảnh: Bộ Công an).

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 người, gồm:

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan.

Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết), Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh, Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.