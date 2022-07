Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lấy hàng triệu USD từ đâu để "chạy án"?

Theo kết luận, khi đưa tiền các lần đều không có ai chứng kiến và tiền Quân đưa là từ nguồn bán nhà đất.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, cựu cán bộ C03 không đưa cho ai và cũng không nhờ ai lo giúp vụ việc nên ông Quân đòi lại. Tháng 5-2021, bị can Kiên đã trả lại 1,15 triệu USD (gồm 500.000 USD và 15 tỉ đồng).

Theo kết luận, toàn bộ số tiền mà Kiên trả lại (gồm 500.000 USD và 15 tỉ đồng), Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức gom lại, bán thêm đất gộp đủ 1,5 triệu USD mang đi nhờ Trần Văn Long và Bùi Hồng Giang để lo "chạy" giúp ông Quân và vợ ông Quân (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Ngọc Đạo là doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Thủ Đức) không bị xử lý hình sự.

Sau đó, Long và Giang đã nhận 1,5 triệu USD từ ông Quân để đưa cho cựu cán bộ công an Lê Thanh An. Trong đó, An nhận 500.000 USD, còn bị can Hà Duy Tuấn (lao động tự do) cầm 1 triệu USD (theo hướng dẫn qua điện thoại của An) để mang đến Chùa Nôm (Hưng Yên) đưa cho bị can Nguyễn Ngọc Triệu (tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ, trụ trì) để nhờ lo việc cho ông Quân.