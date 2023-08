Cựu GĐ Sở GD&ĐT Quảng Ninh nhận 'cảm ơn' 14 tỷ đồng bị truy tố thêm tội đưa hối lộ

Công ty AIC và Công ty Gia Lộc được chỉ định là đơn vị thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá do Hoàng Thị Thúy Nga ấn định trước. Những việc làm này nhằm đảm bảo để Công ty NSJ và các Liên danh NSJ - Toàn Thịnh trúng qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Mặc dù nhóm NSJ trúng 6 gói thầu, nhưng do không thu thập được tài liệu xác định giá gốc của từng năm nên CQĐT chỉ xác định được thiệt hại Nhà nước trong 2 gói thầu thuộc các dự án bổ sung thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, trường tiểu học trong năm 2019 là 80 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định, các bị can lợi dụng chức vụ can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Hành vi của các bị can dẫn đến sự không minh bạch trong đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với hành vi nêu trên, nhóm bị can ở Sở GD&ĐT gồm Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long, Phạm Thị Hạnh; nhóm bị can NSJ gồm Hoàng Thị Thúy Nga, Trần Thị Thanh Xuân, Ngô Mạnh Hùng và các nhân viên khác cùng bị truy tố tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.