Cựu danh thủ Borussia Dortmund đến TPHCM, sẵn sàng đấu Văn Quyến, Công Vinh

Các thành viên Borussia Dortmund có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón của Ban tổ chức, các CĐV của đội bóng Đức tại Việt Nam. Ngay khi xuất hiện, Jan Koller cùng những tên tuổi lừng danh một thời của trời Âu được chào đón nồng nhiệt. Đại diện BTC, dành tặng những phần quà mang tính biểu tượng của Việt Nam tới các thành viên đội.



Với riêng với những CĐV của đội bóng Vàng Đen, sự có mặt của những gương mặt lừng lẫy một thời của Dortmund là một điều vô cùng đặc biệt. “Em biết tới Dortmund từ UEFA Cup 2002. Em ấn tượng bởi màu áo Vàng truyền thống của đội bóng, màu áo mà không nhiều đội sử dụng tại Châu Âu”, một CĐV cho biết.



Từ trước đó hơn 30 phút, hàng chục fan của đội bóng hàng đầu nước Đức và đại diện BTC chiến dịch True Love đã đợi sẵn.



“Tôi bắt đầu có tình yêu với đội bóng vào đầu năm 2013, trong trận lượt về C1 mà đội bóng thắng Shakhtar Donetsk 3-0. Hy vọng trận đấu giữa Vietnam All Stars và BVB Legends sẽ diễn ra một cách fair-play và mang lại hiệu quả cao nhất của nó đó là gây dựng quỹ thiện nguyện cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại TPHCM”, một cổ động viên chia sẻ.



Ông Suresh Letchmanan, giám đốc điều hành BVB khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã có những chia sẻ về chuyến thăm lần này của đội huyền thoại Borussia Dortmund tới Việt Nam: “Lời đầu tiên tôi muốn gửi tới các bạn: ‘Xin chào Việt Nam’, vô cùng cảm ơn vì đã đón tiếp chúng tôi tại đây. Chúng tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi tới Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy những CĐV trong trang phục Vàng Đen tới đây để chào đón chúng tôi, với trận đấu vào 19h00 ngày 28/9 này với đội Vietnam All Stars. Và quan trọng hơn cả chính là kêu gọi ủng hộ quỹ từ thiện cho trẻ em tại TP HCM”.



Cùng chung tâm trạng với ông Letchmanan, đại diện cựu cầu thủ của BVB háo hức chia sẻ trước hành trình sắp tới tại TPHCM:“Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi đối đầu với Vietnam All Stars. Chúng tôi sẽ tận hưởng trận đấu này với rất nhiều niềm vui, hy vọng rằng sẽ có thật đông khán giả tới để theo dõi chúng tôi. Chúng tôi rất mong chờ các sự kiện sắp tới”, Roman Weidenfeller chia sẻ.Marcel Schmelzer thì nói: “Chúng tôi rất mong đợi sự kiện này, đây là một sự kiện mang ý nghĩa lớn. Đó là lý do vì sao chúng tôi tới đây để hỗ trợ và đồng hành cùng những trẻ em khó khăn”.



