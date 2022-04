Cựu đại uý công an Lê Chí Thành xin giảm nhẹ mức án để sớm về với gia đình

Cáo trạng xác định hành vi của Lê Chí Thành đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công. VKS cũng nêu rằng, bị cáo Lê Chí Thành không có tình tiết tăng nặng.

Qua ghi nhận từ cơ quan chức năng, riêng trong năm 2021, Lê Chí Thành cùng đồng bọn đã tổ chức trên 20 lần cố tình tiếp cận, khiêu khích, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí, chúng ngông cuồng đến trụ sở cơ quan công an để gây mất an ninh trật tự.

Lê Chí Thành nguyên là cán bộ công an. Năm 2003 - 2019, Thành công tác tại trại giam Thủ Đức (Z30D Bình Thuận); năm 2020, công tác tại trại giam Xuân Lộc. Đến tháng 7/2020, do có vi phạm, người này bị tước danh hiệu công an nhân dân lúc đang mang hàm đại uý.

Hoàng Thọ