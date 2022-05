Cựu Đại tá Phùng Anh Lê không thành khẩn khai báo, đổ lỗi cho cấp dưới

Bị can Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội) bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Nhận hối lộ" do liên quan vụ thả nghi phạm trái pháp luật, xảy ra vào tháng 9/2016 tại Công an quận Tây Hồ.

Cáo trạng xác định, trong quá trình điều tra, bị can Phùng Anh Lê không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới và người liên quan. Bị can không thừa nhận việc chiếm hưởng số tiền 110 triệu đồng từ ông Phùng Văn Bảy để tha Nguyễn Hữu Tài trái pháp luật.

Khi Công an TP Hà Nội phát hiện và điều tra, xử lý vụ án Nguyễn Hữu Tài cùng đồng phạm “Cướp tài sản”, nhằm che giấu hành vi nhận tiền để tha người trái pháp luật của mình, Phùng Anh Lê cùng vợ đến gặp người thân của Tài và ông Phùng Văn Bảy với mục đích trao đổi về nội dung vụ việc liên quan đến Tài.