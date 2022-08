Cựu đại tá Phùng Anh Lê đề nghị thay đổi kiểm sát viên, HĐXX không đồng ý

Ngoài ra, một luật sư tham gia bào chữa trong phiên tòa cho biết, do vắng mặt nhiều người liên quan được triệu tập, nên ông đề nghị HĐXX dẫn giải ngay họ đến tòa hoặc trường hợp không thể dẫn giải họ đến thì cho hoãn phiên để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Tuy nhiên, ý kiến trên đã bị HĐXX bác bỏ.

HĐXX thấy lý do của bị cáo không xác đáng và việc vắng mặt một số người làm chứng đã có lời khai. Nếu thấy cần thiết, tòa sẽ triệu tập những người làm chứng.

Bốn ngày sau khi nghi phạm tạm giữ, người thân của Tài đã nhờ ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị can Lê) tác động để Công an quận Tây Hồ cho Tài ra về. Cơ quan chức năng xác định ngày 22/9/2016, sau khi nhận 110 triệu đồng từ ông Bảy, bị can Lê chỉ đạo cấp dưới thả nghi phạm. Quá trình tố tụng, VKS đã đổi tội danh khởi tố ông Lê sang tội "Nhận hối lộ".

VKS đánh giá cựu đại tá Phùng Anh Lê không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới. Bị can cũng không thừa nhận việc nhận 110 triệu đồng để thả người. Ba cựu cán bộ khác thuộc Công an quận Tây Hồ là Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Hình sự), Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Hình sự) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp) cũng hầu tòa về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.