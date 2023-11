Cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Ngoài ra, 53 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; 4 người bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là “Vi phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Tham ô tài sản”;

Hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn để giúp đỡ Trương Mỹ Lan, tạo điều kiện cho Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm.

Kết quả điều tra xác định, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là Trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB. Việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB.

Tiếp đến, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”; 16 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 3 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ba tội danh trên, bị can là Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa tiền. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Minh Tuệ