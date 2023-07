Cựu cục phó quản lý thị trường Trần Hùng cười, giơ tay chào khi tới tòa

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bà Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) biết bị cáo Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ.

Bị cáo Trần Hùng vẫy tay chào phóng viên trước khi bước vào phòng xét xử. Ảnh: Hữu Hưng

Bị cáo Hùng đồng ý với đề nghị của bà Thuận, nhưng yêu cầu bị can này phải chỉ điểm một số cơ sở in lậu sách khác. Sau đó, bà Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) để gặp ông Hùng, bày tỏ muốn chi 400 triệu đồng để xin bỏ qua vụ việc.