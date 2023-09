Cứu cụ bà 98 tuổi bị sỏi mật, sốc nhiễm trùng đường mật nguy kịch

BSCKI Nguyễn Quảng Đại, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Những trường hợp bệnh nhân bị tắc mật, nhiễm trùng đường mật nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn tới tình trạng sốc nhiễm trùng nặng đe dọa đến tính mạng.

Đặc biệt đối với người bệnh cao tuổi (98 tuổi), thể trạng kém, kèm bệnh lý nền, đang trong tình trạng sốc, nếu thực hiện phẫu thuật mổ mở truyền thống sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ tử vong cao.

Vì vậy, can thiệp nội soi tụy mật ngược dòng ERCP lấy sỏi ống mật chủ là phương pháp tối ưu, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đây là thủ thuật nhẹ nhàng, giảm đau đớn, thời gian điều trị rút ngắn, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau can thiệp, ít biến chứng, hạn chế nguy cơ tử vong nhất là đối với người cao tuổi.

Hiện nay, với xu hướng ứng dụng các thủ thuật, can thiệp ít xâm lấn, can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) dần trở thành phương pháp thay thế cho phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi.Bên cạnh đó, kỹ thuật này còn dùng để đặt stent đường mật điều trị các bệnh lý ung thư đường mật, u tụy chèn ép gây tắc đường mật cấp…