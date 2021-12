Cựu công an chủ mưu tống tiền 2 phó chủ tịch thị xã bị đề nghị 17-18 năm tù

Cựu công an là chủ mưu

Các bị can gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979); Lê Trần Sính (SN 1974); Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998); Lê Doãn Tài (SN 1985); Phạm Văn Ân (SN 1988), tất cả cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, bị can Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng là bạn học cùng Khóa D29, Học viện ANND – Bộ Công an. Sau khi ra trường, 2 người công tác ở các đơn vị khác nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc.

Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng Cục an ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức “Tước danh hiệu Công an nhân dân”. Sau đó Hoàng trở về quê ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) sinh sống, làm nghề tự do.

Thời gian gần đây, Hoàng làm nhân viên an ninh cho Công ty CP Môi trường Nghi Sơn (ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia – nay là thị xã Nghi Sơn).