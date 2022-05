Cựu Chủ tịch VEAM bị đề nghị 15-16 năm tù

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khôi (cựu Trưởng ban kiểm soát, thành viên HĐTV VEAM) bị đề nghị 20-30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. VKS đề nghị cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo liên đới bồi thường số tiền thiệt hại trong vụ án, được xác định hơn 380 tỷ đồng.

HĐXX cho biết, trong quá trình diễn ra phiên toà, ông Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch HĐTV VEAM đã tác động gia đình, bồi thường thiệt hại, số tiền 1 tỷ đồng. Đây được xét là yếu tố giảm nhẹ cho ông Hà. Ông Hà bị quy trách nhiệm trong ba sai phạm, tạo điều kiện cho cáp dưới bảo lãnh vay ngân hàng trái quy định; thực hiện 2 dự án với công ty nước ngoài, song không thể thực hiện, gây tổng thiệt hại hơn 130 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên xét hỏi ngày 18/5, ông Hà phủ nhận toàn bộ các cáo buộc. Ông cho rằng mình không có điều kiện biết về sai phạm của cấp dưới, nguyên Tổng giám đốc VEAM Lâm Chí Quang, trong việc bảo lãnh các khoản vay không có khả năng thanh toán của Vetranco, gây thiệt hại hơn 65 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Hà cũng cho rằng, hai dự án mình thực hiện bị cáo buộc không thể thực hiện, gây thua lỗ hơn 66 tỷ đồng cũng không phải do lỗi của mình, mà do bị bộ chủ quản, (Bộ Công Thương) dừng đột ngột và người kế nhiệm "năng lực kém", không thể hoàn thành, do đó ông vô can.