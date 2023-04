Cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà đòi chia 'hoa hồng' gói thầu thế nào?

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty Đường sông 3 đã ký kết 18 hợp đồng với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, với tổng trị giá là gần 70 tỷ đồng, gồm 6 hợp đồng về công tác quản lý, bảo trì; 8 hợp đồng về công tác đầu tư, xây lắp và 4 hợp đồng về hoạt động cung cấp, vận chuyển nước.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, tại TP Hạ Long, Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Phạm Văn Chinh, Ngô Thị Thu Lư đã cùng các bị can Phạm Hồng Hà (nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long), Bùi Sỹ Giáp và Phạm Thái Dương (Ban Quản lý vịnh Hạ Long) lập khống hồ sơ, bớt xén khối lượng công việc để tham ô số tiền hơn 4,5 tỷ đồng của Ban quản lý Vịnh Hạ Long.

Ngoài ra các bị can Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Ngô Thị Thu Lư đã đưa hối lộ cho các bị can Phạm Hồng Hà, Bùi Sỹ Giáp và Phạm Thái Dương tổng số tiền là 517 triệu đồng, trong đó Phạm Hồng Hà và Bùi Sỹ Giáp được nhận 430 triệu đồng (Hà được nhận 260 triệu đồng, Giáp nhận 170 triệu đồng, Hà yêu cầu Phả phải chi % cho cả Hà và Giáp), Phạm Thái Dương nhận 87 triệu đồng (do Dương chủ động thông qua Đỗ Công Hào yêu cầu phía Công ty đường sông 3 chỉ trả cho Dương).

Về tình tiết giảm nhẹ, quá trình điều tra, ngoài bị can Phạm Hồng Hà, 27 bị can còn lại bị truy tố đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Trong quá trình công tác, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước và các cấp tặng thưởng Huân chương và nhiều bằng khen.

Nguyễn Huệ