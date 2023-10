Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà bị khởi tố vì liên quan dự án Mường Thanh Viễn Triều

Sáng 12/10, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đại diện công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Mường Thanh Viễn Triều, đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang (trước đây có tên là dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus).

Ông Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa sai phạm về quản lý đất đai tháng 4/2022