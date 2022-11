Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khai tạo điều kiện cho AIC vì muốn nữ Chủ tịch hỗ trợ xin vốn Trung ương

Lời khai của bị can Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư dự án thể hiện, biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AIC là "người có mối quan hệ lớn, doanh nghiệp lớn, có mối quan hệ rộng, thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo các bộ, ngành, và AIC có công trong việc xin vốn cho dự án”.

Bên cạnh đó, bị can Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khai, đã ký các quyết định có lợi cho AIC không chỉ từ mối quan hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bí thư tỉnh Đồng Nai khi đó là ông Nguyễn Đình Thành mà còn mục đích để Nhàn hỗ trợ tỉnh Đồng Nai xin vốn từ Ngân sách Trung ương.

"Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được Trung ương bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn Kho bạc Nhà nước với số tiền lớn, trong đó có việc bố trí nguồn vốn Ngân sách ngoài kế hoạch vượt mức quy định. Tuy nhiên, do Công ty AIC trúng thầu nhiều dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương. Do đó, để đảm bảo việc điều tra, kết luận tổng thể các Dự án có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách phần điều tra xác minh liên quan đến phân bố, sử dụng, quyết toán nguồn vốn Ngân sách Trung ương để điều tra xác minh làm rõ và xử lý sau”, Kết luận điều tra Bộ Công an nêu.

Minh Đức