Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tiếp tục phủ nhận được biếu 2,6 tỷ đồng dịp Tết

Theo kết luận, sau khi được Hà Nội đặt hàng, Công ty Cây xanh Hà Nội đã thông đồng nâng khống giá cây xanh để hưởng lợi 17 tỷ đồng.

Vũ Kiên Trung - cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh khai, vào các dịp lễ, Tết từ 2016 đến 2018 đã nhiều lần đưa cho ông Chung tổng 2,6 tỷ đồng để cảm ơn đã tạo điều kiện và chỉ đạo Sở, ngành Hà Nội đặt hàng công ty.

Bị can Bùi Văn Mận cũng khai đã chi 1,2 tỷ đồng trồng cây tại Trường Mầm non Yển Khê (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) để bị can Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ và chi 140 triệu đồng trồng cây cho nhà bố mẹ đẻ bị can Chung ở Phú Thọ; 240 triệu đồng trồng cây tại nhà thờ chú họ bị can Chung ở Hải Dương. Mận khai, toàn bộ nguồn tiền đưa đi trồng cây cho ông Chung đều có được từ việc nâng khống giá cây.

Tuy nhiên, bị can Chung phản bác các lời khai trên, cho rằng không nhận bất kỳ khoản tiền nào của Trung. Việc Mận trồng cây tại các địa điểm như trên, ông và một số người khác cũng đã thanh toán đầy đủ.

Đối với việc Bùi Văn Mận khai trồng cây tại trường học ở Phú Thọ, ông Chung cho rằng đó là do các cựu học sinh của trường tài trợ, ủng hộ.