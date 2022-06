Cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh sai phạm liên quan công ty Việt Á

21 phút trước Chính trị

Ngày 07/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; ông Nguyễn Thanh Long về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.