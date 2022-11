Cựu chủ tịch, bí thư Đồng Nai nhận hối lộ 28 tỉ đồng từ cựu chủ tịch AIC

Ngày 11-11, theo nguồn tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố hơn 20 bị can, trong đó có nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh và các cựu lãnh đạo AIC.