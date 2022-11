Cựu Chủ tịch AIC chỉ đạo thuộc cấp tiêu huỷ tài liệu rồi 'cao chạy xa bay' ra sao?

Theo kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan, CQĐT xác định, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC) đã trực tiếp đưa hối lộ hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty này trúng thầu.

Các bị can Thành, Thái, Nhàn.



Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Khi vụ án được tiến hành điều tra, bà Nhàn cũng đã bỏ trốn.



Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, lời khai của ông Thành, ông Thái, ông Vũ, lời khai của nhân viên AIC, sổ tay ghi chép của các nhân viên… để xác định bà Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.



Cùng với đó, cơ quan công an đã thu thập lời khai của ông Thành, ông Thái, ông Vũ. Các ông này đều chủ động khai báo, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ án.



Cụ thể, ông Thành khai từ năm 2010 đến 2016, ông đã 6 lần nhận tiền trực tiếp từ bà Nhàn tổng số tiền 14,5 tỉ đồng, trong đó có 2 lần ông Thành nhận tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai. Số tiền này, ông đã đưa cho vợ gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản và chi tiêu cá nhân.



Tương tự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cũng khai đã nhận tiền từ bà Nhàn, ông Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc AIC) 14 lần, với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng, trong đó có 10 lần nhận hối lộ số tiền 10,5 tỉ tại trụ sở UBND tỉnh. Số tiền này ông Thái dùng để đóng học phí cho hai con gái du học tại Mỹ, sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình. Tương tự, ông Phan Huy Anh Vũ khai đã nhận "cảm ơn" 6 lần, tổng cộng 14,8 tỉ đồng từ Trần Mạnh Hà tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.



Ngoài ra, cơ quan điều tra cùng kiểm sát viên và luật sư tổ chức cho ông Trần Đình Thành, ông Đinh Quốc Thái, ông Phan Huy Anh Vũ tự vẽ lại sơ đồ các địa điểm mà ông Thành, ông Thái, ông Vũ đã nhận tiền; việc bố trí đồ vật, vị trí để túi quà khi bà Nhàn, ông Hà đưa; tổ chức nhận dạng bà Nhàn; nhận dạng các túi quà tương tự như các túi quà các ông này đã nhận.



Đồng thời, cơ quan điều tra đã cho thực nghiệm điều tra lại toàn bộ quá trình nhận tiền, cất tiền của hai bị can này; tổ chức ghi âm, ghi hình quá trình các bị can thực nghiệm, nhận dạng và khai báo với cơ quan điều tra.