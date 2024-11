Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại

Thông tin mới nhất từ CTCP Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Tổng giám đốc đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11/11. CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa công bố thông tin, bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Tổng giám đốc đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11/11. Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án. Bà Nguyễn Thị Như Loan có quá trình hơn 30 năm quản lý, điều hành, phát triển doanh nghiệp nói chung và Quốc Cường Gia Lai nói riêng. Với vai trò là cổ đông lớn, bà Nguyễn Thị Như Loan là người am hiểu hoạt động quản trị, điều hành, nắm bắt sâu sắc các dự án đầu tư và hoạt động của công ty. Sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bà Nguyễn Thị Như Loan tiếp tục đồng hành cùng hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc để giải quyết các công việc, các dự án đầu tư công ty đang thực hiện. Như VietNamNet đã thông tin, ngày 19/7, bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bà Nguyễn Thị Như Loan (64 tuổi) bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TPHCM. Ông Nguyễn Quốc Cường đã trở thành người đại diện theo pháp luật của Quốc Cường Gia Lai, sau khi mẹ ông bị bắt.