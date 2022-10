Cựu cán bộ công an lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Ngọc Hải (SN 1982, quê Ninh Bình, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ năm 2015- 2017, Hải làm việc tại Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Trong thời gian này, Hải không có chức năng, không có khả năng xin học, xin cho người khác vào làm việc trong ngành công an hoặc xin chuyển đổi công tác nhưng bị can đã thông tin gian dối, "nổ" là có nhiều quan hệ, có khả năng xin học tại các trường trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác.

Tháng 6/2015, Hải gặp anh N.T.P. (ở huyện Đông Anh, Hà Nội), tự giới thiệu công tác tại Phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội. Lúc nói chuyện, Hải khoe mình có nhiều mối quan hệ để xin học ở các trường công an.