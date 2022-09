Cựu cán bộ C03 nhận 2,2 triệu USD 'chạy án' bị đề nghị 9-10 năm tù

Theo lời khai của Tuấn, bản thân không đề phòng do có mối quan hệ thầy - trò với ông Triệu nên không có chứng cứ gì, chỉ có lái xe làm chứng. Ngoài ra, bị cáo nói trong điện thoại của mình còn lưu giữ các tin nhắn, cuộc gọi trao đổi với ông Triệu. Bị cáo muốn HĐXX làm rõ số tiền đã đưa cho bị cáo Triệu. Tuấn nhắc lại nhiều lần việc mong muốn toà làm rõ số tiền đã đưa.

Tại toà, bị cáo Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty Cổ phần đầu tư Long Thịnh) cũng thừa nhận có sai phạm như cáo trạng quy kết về tội “Môi giới hối lộ”. Song bị cáo cho hay, bản thân nhận 1 triệu USD từ An, sau đó mang cho ông Triệu 970.000 USD để chạy án. Số còn lại dùng cho việc mua quà để đi cùng Triệu, đưa cho những người nhận giúp ông Quân.

Tại toà, bị cáo Bùi Trung Kiên (42 tuổi, cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03, Bộ Công an) thừa nhận sai phạm như cáo trạng truy tố.

Cựu cán bộ Cục C03 khai mình là bạn bè với ông Quân, khi nghe ông này đặt vấn đề nhờ chạy án, Kiên đã 5 lần nhận tổng số tiền 2,2 triệu USD từ cựu giám đốc bệnh viện. Sau đó, ông Kiên để tiền trong tài khoản.

Giữa tháng 5/2021, ông Quân đòi lại tiền nên Kiên trả được 1,15 triệu USD. Hiện bị cáo cùng gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ hơn một triệu USD còn lại và thừa ra 200 triệu đồng.

Cựu cán bộ Cục C03 khác là Lê Thanh An cũng thừa nhận cáo buộc khi trả lời HĐXX. Ông An khai mình đã nhận 1,5 triệu USD từ bị cáo Bùi Thị Hồng Giang (luật sư). Sau đó, An đưa cho bị cáo Hà Duy Tuấn một triệu USD để lo giúp việc cho ông Quân.

"Đến lúc này bị tạm giam vô cùng hối hận về hành động của mình", ông An trình bày và mong tòa sơ thẩm xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.