Cựu ca sĩ kể chuyện 'fan' sàm sỡ, quấy rối tình dục

Khi họ không vừa lòng bất cứ điều gì, họ bắt đầu "ném đá" trên mạng và thậm chí miệt thị đủ loại ngôn từ gây sốc cho các thần tượng.

C.A.P có tên thật là Bang Min-soo, sinh năm 1992 và ra mắt cùng TEEN TOP từ năm 2010. Trong TEEN TOP, anh đảm nhận vai trò trưởng nhóm. C.A.P rời nhóm vào tháng 5-2023. TEEN TOP đã hoạt động nhiều năm và có nhiều ca khúc đình đám như: "Miss Right", "No More Perfume On You"...

