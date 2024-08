Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình bị khởi tố tội đánh bạc

Ngày 7/8, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình) để làm rõ hành vi đánh bạc.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình.