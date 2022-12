Cựu bí thư Đồng Nai kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Theo cáo trạng, do có quen biết với cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành cùng các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.

Đầu năm 2013, khi Bệnh viện Đồng Nai được UBND tỉnh chấp thuận cho thuê đơn vị tư vấn để điều chỉnh danh mục thiết bị y tế chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, bị can Nhàn chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để đảm bảo cho AIC được trúng thầu.

Từ thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC được chỉ định tham gia 16/19 gói thầu thiết bị y tế với tổng giá trị 665 tỉ đồng. Hành vi của bị can Nhàn bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, cựu chủ tịch AIC đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số tiền là 43,8 tỉ đồng. Cụ thể, bị can Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bị can Thành 14,5 tỉ đồng, bị can Thái 14,5 tỉ đồng và bị can Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

