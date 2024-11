Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị can hầu tòa trong vụ Xuyên Việt Oil

Bảo kê” cho một loạt sai phạm của Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương và ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Bến Tre) sắp hầu tòa để trả giá cho hành vi trái pháp luật của mình. Dự kiến ngày 20/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Trong đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (từ tháng 7/2021 - 9/2023) Lê Đức Thọ bị truy tố về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'' và ''Nhận hối lộ''. Ông Đỗ Thắng Hải, nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương bị truy tố tội "Nhận hối lộ". Ông Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (trước khi bị khởi tố là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương) bị truy tố về tội ''Nhận hối lộ''. Bị can Lê Đức Thọ. Ảnh: Bộ Công an Bà Mai Hồng Hạnh, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị truy tố về các tội ''Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'' và ''Đưa hối lộ''. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 20/11-5/12, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Theo truy tố, từ tháng 8/2016, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu trên thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Ông Đỗ Thắng Hải. Ảnh: Nhật Bắc Ngoài ra, bà Hạnh còn có hành vi đưa hối lộ cho các ông Đỗ Thắng Hải và một loạt cựu Vụ trưởng của Bộ Công thương cùng ông Lê Đức Thọ; ông Đặng Công Khôi (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá), Lê Duy Minh (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) với tổng số tiền 1.265.000 USD (tương đương hơn 29 tỷ đồng) và 900 triệu đồng. Việc đưa hối lộ này nhằm để những bị can này giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách sắp hết hạn. Đặc biệt, ông Lê Đức Thọ ngoài 2 lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) của bà Hạnh, ông này còn lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Công ty CP Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%. Với việc gây ảnh hưởng giúp cho bà Hạnh, ông Thọ đã nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị từ bà Hạnh gồm: 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng) vào ngày 28/3/2022; 1 bộ golf trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỷ đồng); 1 ô tô Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.