Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị mức án 28-29 năm tù

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre mức án 28 - 29 năm tù cho 2 tội danh. Sáng 25/11, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tiếp tục với luận tội và đề nghị án của VKSND TP.HCM. Đại diện VKS cho rằng, đây là vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an ninh năng lượng, tài chính ngân hàng. Hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất phức tạp, xảy ra liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương. Trong đó, nhóm bị cáo nhận hối lộ là những người có chức vụ, quyền hạn cao. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre) từ 15 đến 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ và 13 đến 13 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt 28 - 29 năm tù. VKS cũng đề nghị phạt bổ sung mỗi tội danh 100 triệu đồng. Bị cáo Lê Đức Thọ bị đề nghị mức án 28 - 29 năm tù. (Ảnh: Hoàng Thọ) Theo VKS, bị cáo Lê Đức Thọ khi giữ chức Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Vietinbank, đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng nhằm trục lợi. Trong giai đoạn 2019 - 2021, ông đã nhận 600.000 USD (13,8 tỷ đồng) từ Mai Thị Hồng Hạnh để phê duyệt hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng cho Công ty Xuyên Việt Oil. Ngoài ra, khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vào năm 2021, ông Thọ đã tác động đến Giám đốc chi nhánh Bến Tre của Vietinbank để Công ty Xuyên Việt Oil được vay 400 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp 40%. Ông Thọ đã nhiều lần nhận tiền, tài sản của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil), tổng số tiền 22,8 tỷ đồng. Tổng cộng ông Thọ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng lên người khác để trục lợi hơn 33 tỷ đồng. Theo VKS, bị cáo Thọ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, có nhiều bằng khen, giấy khen, đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, nộp lại hơn 34 tỷ đồng... Với bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil), VKS đề nghị tuyên phạt 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, 10 - 12 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Về dân sự, buộc bị cáo Hạnh bồi thường tổng cộng hơn 1.400 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị đề nghị tuyên phạt từ 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nhóm tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 - 8 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 - 8 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM) 6 - 7 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) 4-5 năm tù; Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3 - 4 năm tù. Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) 4 - 5 năm tù; Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính) 2 - 3 năm tù. Nhóm tội đưa hối lộ, VKS đề nghị: Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil) từ 4 - 5 năm tù; Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) từ 30-36 tháng tù; Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) 30 - 36 tháng tù treo; Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) cùng 18 - 24 tháng tù treo. Hoàng Thọ