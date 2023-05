Cứu bé trai 13 tuổi kẹt nửa người dưới đầu xe container

Ngày 16/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, 0h14 cùng ngày, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hải Phòng) nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại số 657 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, nên đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 xuất một xe đến hiện trường.

Cảnh sát dùng xe nâng để đưa nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Công an Hải Phòng).