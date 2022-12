Cứu 6 người kẹt trong đám cháy ở Hà Nội, một trường hợp tử vong

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường dập lửa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 7 người. Trong đó, 6 người được công an phường và lực lượng dân phòng cứu ra ngoài an toàn.