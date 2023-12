Cứu 5 người kẹt trong thang máy tòa nhà 4 tầng ở TPHCM

Đội Cảnh sát Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã đến triển khai phương án cứu người mắc kẹt. Cảnh sát trấn an những người mắc kẹt bên trong, sau đó dùng khóa mở thang máy và sử dụng phương tiện phá dỡ, giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt (3 nhân viên và 2 khách), ra ngoài an toàn.

Cơ quan chức năng quận Gò Vấp đang điều tra nguyên nhân sự cố.