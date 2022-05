Cứu 3 người dân mắc kẹt ở 2 nhà bè bị nước lũ cuốn trôi trên sông Lô

Tổ công tác tổ chức lực lương và phương tiện cứu nạn 3 người dân mắc kẹt tại 2 nhà bè.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã liên lạc với những người đang mắc kẹt trên nhà bè, đề nghị giữ bình tĩnh, mặc áo phao bảo hộ để đảm bảo an toàn, chờ lực lượng chức năng giải cứu, không được tự ý bơi vào bờ gây nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, phối hợp với Công an phường Tân Quang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ thực hiện các biện pháp cứu nạn cứu hộ đã đưa 2 nhà bè cùng 3 người dân mắc kẹt trên nhà bè vào bờ an toàn.