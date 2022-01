Cướp vào tận nhà giật điện thoại trên tay cháu bé để tặng bạn gái

Chiều 27/1, Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng xác nhận với VOV, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Ron Ma (29 tuổi) và Não Văn Thanh (22 tuổi), cùng trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

