Cướp ngân hàng chấn động, từ mua xe phân khối lớn đến giả thọt chân tẩu thoát

Lãnh đạo Công an tỉnh tiết lộ, khi rút súng bắn đe dọa, Dũng giả vờ thuận tay trái. Ngoài ra, để đánh lạc hướng, lúc chạy bộ thoát thân, nghi phạm giả vờ thọt chân phải, chạy chân thấp chân cao.

Đến 0h25 ngày 11/9, Dũng bị bắt giữ. Bước đầu xác định, Dũng cướp đi 925 triệu đồng, nhưng đến nay công an đã thu hồi được 710 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Nghi can này tự tin nghĩ rằng, không thể phát hiện ra dấu vết của mình nên tiếp tục sinh hoạt như chưa hề có chuyện gì. Khi lực lượng công an ập vào nhà bắt giữ, Dũng cũng không ngờ đến.

Theo điều tra, Dũng có vợ con, là chủ ba xưởng gỗ tại xã An Phước, huyện Long Thành. Vì làm ăn thua lỗ và dính đến cờ bạc, cá độ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Trước đó, vào đầu tháng 3, một vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội cũng từng gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 7/3, hai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở quận Thanh Xuân) đã sử dụng 2 con dao cùng một vật giống súng xông vào một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, đe dọa, khống chế 2 nhân viên và 1 bảo vệ rồi cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trong quá trình tẩu thoát, do bị truy đuổi và va chạm với người đi đường, các đối tượng làm rơi hơn 300 triệu đồng.

Sau 16 giờ, lực lượng công an bắt giữ 2 đối tượng trên. Bước đầu xác định, do nợ nần nhiều tiền, Hiếu và Tùng quen biết nhau qua nhóm “Những người vỡ nợ muốn làm liều”. Cả hai đã chi 1,4 triệu đồng để mua dụng cụ gây án và trang phục để hóa trang nhằm trốn tránh cơ quan công an...

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra mở rộng vụ án.

Kết đắng cho những kẻ liều lĩnh