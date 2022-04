Cướp 2 tỷ trong biệt thự ở TP.HCM: Hai nữ giúp việc cấu kết với nhóm cướp

Nhận được tin trình báo, Đội 3, Phòng PC02 phối hợp với Công an Quận 5 và Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường đồng thời tổ chức truy xét nóng các đối tượng gây án. Trích xuất camera an ninh của căn nhà, công an xác định vụ cướp diễn ra trong khoảng 20 phút, những người bên trong không phản kháng, không ai bị thương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy hai giờ đồng hồ, cảnh sát hình sự ập đến nhà trọ trên Đường số 1 (phường An Lạc, quận Bình Tân) bắt giữ nhóm cướp.

Hai tên cướp xông vào nhà được xác định là Thái và Khanh. Từ lời khai của các đối tượng, Công an bắt giữ hai người giúp việc Dư và Hồng. Thực chất, Dư và Hồng trước đó đã báo tin để cho nhóm Thái và Khanh lên kế hoạch cướp tài sản. Các thành viên trong nhóm đều là người quen biết, họ hàng.

Cơ quan Công an cũng thu giữ toàn bộ tài sản trong vụ cướp. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.