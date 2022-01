Cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi, 'yêu râu xanh' nhận ngay cái kết đắng ngắt

Đen đủ cho hắn ta, anh rể của nạn nhân không trèo lên bắt mà cầm gậy đứng đợi dưới gốc cây và gọi cho cảnh sát.

Gã Roman Shchukin quyết định trèo lên một cái cây cao để tránh sự truy đuổi của anh rể nạn nhân. Nguồn The Sun

Theo Ủy ban Điều tra Nga, các cảnh sát đã tới hiện trường và phát hiện nghi phạm trong tình trạng run rẩy, ngồi trên cây giữa trời tuyết rơi và dần kiệt sức vì lạnh.