Cưỡng đoạt tài sản của người dân, một cộng tác viên báo chí ở TP.HCM bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đọc lệnh khám xét nơi ở của Lê Xuân Đào.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Xuân Đào (SN 1995, quê Nghệ An, hiện đang ở tại 125/12/3 đường An Phú Đông 9, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM).

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Lê Xuân Đào là cộng tác viên của của một tờ báo có văn phòng tại TP.HCM.