Cưỡng đoạt điện thoại để trộm tiền ảo

Nạn nhân thứ ba kể lại đang nôn dưới chân cầu thì một tên cướp đến, ép anh phải mở khóa điện thoại bằng vân tay, sau đó thay đổi cài đặt bảo mật và đánh cắp 28.700 bảng Anh, bao gồm tiền mã hóa.

Nạn nhân thứ tư cho biết bị móc túi thẻ và điện thoại vào buổi tối tại một quán rượu, hậu quả là 10.000 bảng Anh bị rút khỏi nền tảng đầu tư Crypto.com. Người này tin rằng những tên trộm đã nhìn thấy mình nhập mã pin.

David Gerard, tác giả cuốn sách “Attack on the 50 Foot Blockchain”, gọi đây là một hình thức “trấn lột tiền mã hóa”. Khác với chuyển khoản ngân hàng, do các giao dịch chuyển tiền mã hóa không thể đảo ngược, hình thức này ngày càng hấp dẫn đối với bọn trộm cướp.

“Nếu tôi bị cướp và ép chuyển khoản ngân hàng, ngân hàng có thể truy vết số tiền đi đâu và có các biện pháp để lấy lại. Bạn có thể đảo ngược giao dịch. Với tiền ảo, nếu tôi chuyển nó đến ví tiền mã hóa, bạn không thể đòi lại”.